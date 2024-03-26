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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Elazığ'da temaslarda bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:37
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Elazığ'da temaslarda bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katıldı.

        Elazığ Valiliği'ni ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Ömer Toraman ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Elazığ Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yumaklı, partililerle bir araya geldi.

        Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 22 yıldır Türkiye'nin lokomotifi olduklarını, ülkenin her açıdan gelişmesi için AK Parti iktidarları olarak çalıştıklarını, parti olarak millete layık olmanın çabası içerisinde olduklarını belirtti.

        Güçlü tarım olmadan güçlü Türkiye'nin olamayacağını, ovaları sulayacak, oradan çok daha verimli ve kaliteli ürünlerin alınmasını sağlayacak projelere ağırlık verdiklerini, Elazığ'a 22 yılda güçlü bir tarım ve orman altyapısının kazandırıldığını dile getiren Yumaklı, 22 yılda Elazığ'a yapılan yatırım ve desteklerin toplam tutarının 35 milyar lira olduğunu, su alanında da yaklaşık 23 milyar liralık 101 su ve sulama tesisi yapıldığını bildirdi.

        Kentin orman varlığının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yumaklı, bugüne kadar 82 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu, ülkedeki bütün verimli yerlerin üretilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

        İbrahim Yumaklı, özellikle yeni destekleme sisteminde genç ve kadın girişimcileri tarımsal üretimin içerisinde görmek istediklerini dile getirdi.

        Gelecek nesiller için Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

        "İnşallah da devam edeceğiz. Tarım ve ormancılık sektörü için kavramlarımız var. Yaptığımız üretimin sürdürülebilir, devamlı, verimli, kayıtlı ve kaliteli olması lazım. Bütün elde edilenlerle beraber bu sektöre yatırım olması lazım, inşallah bunları yaparken aynı zamanda değerli kardeşlerim yerel yönetimlerin son derece önemli bir rolünün olduğunu söylemem gerekir. Buradaki kardeşlerimizin, yerel yöneticilerin canı gönülden yapacakları her proje bizler için de başımızın üzerinde yeri olan projeler. Çünkü onlarla beraber başarıya ulaşabilir. Yoksa tek başına sizin karar yazarak 'hadi bu uygulansın' dediğinizde bunun uygulanmadığını bizler görüyoruz. Cenabı hak nasip ederse 31 Mart'tan sonra değerli başkanımla beraber o projelere destek ve katkı vereceğiz."

        Bakan Yumaklı, Elazığ'da tarım ve ormancılık alanlarına ilişkin hayata geçirdikleri projeleri ve yürüttükleri faaliyetleri de anlatan Yumaklı, yaptıkları işlerde "önce millet" dediklerini söyledi.

        "AK Parti'nin gerçek belediyeciliği ile diğerleri arasındaki çok önemli bir fark var." diyen Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "O da şu, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın o vizyonu çerçevesinde her zaman için söylediğini yapmıştır, planlamıştır. Söylediği zaman devreye almıştır. Hiçbir zaman için yapamayacağı şeyi milletine söylememiştir. Ancak son dönemde tabirimi maruz görürseniz, tavlama üzerine kurulu bir siyaset güdülüyor. Yani sınırsız vaatler. Kendilerinin de inanmadığı işler. Son dönemde yerel seçimlerle beraber 'Biz kazanalım, kazanmasak da kaybettirelim' siyaseti. O kaybettirelim siyasetinin de günün sonunda dönüp dolayıp vuracağı yer yine milletin kendisi. Yani hem milleti düşüneceksiniz hem de milletin lehine bir şey yapmayacaksınız. Dolayısıyla bizim aramızdaki o kalın çizgi, bizim memleket ve millet sevdamızdan oluşuyor. Bizim en büyük gücümüz sizlersiniz. İnşallah bundan sonraki dönemde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz."

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha sonra Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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