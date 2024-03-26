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        Nijeryalı üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin isteği üzerine Elazığ'da defnedildi

        Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:55
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        Nijeryalı üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin isteği üzerine Elazığ'da defnedildi
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        Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi.

        Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi (35), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü FÜ Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Bunun üzerine hastane yönetimi, Kurmi'nin Nijerya'daki ailesiyle irtibata geçerek cenazenin teslim alınmasını talep etti.

        Kurmi ailesinin cenazeyi teslim alacak durumda olmadıklarını, cenazenin Elazığ'da defnedilmesini istediklerini belirtmeleri üzerine, Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce Kurmi için cenaze töreni düzenlendi.

        Kurmi'nin cenazesi, Akademi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.

        Evli olan Kurmi'nin eşinin birkaç hafta önce Nijerya'dan gelerek hastanede yatan eşini ziyaret ettiği, bir süre sonra vizesinin dolması nedeniyle tekrar Nijerya'ya döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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