Nijeryalı üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin isteği üzerine Elazığ'da defnedildi

Evli olan Kurmi'nin eşinin birkaç hafta önce Nijerya'dan gelerek hastanede yatan eşini ziyaret ettiği, bir süre sonra vizesinin dolması nedeniyle tekrar Nijerya'ya döndüğü öğrenildi.

Bunun üzerine hastane yönetimi, Kurmi'nin Nijerya'daki ailesiyle irtibata geçerek cenazenin teslim alınmasını talep etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.