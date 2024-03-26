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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:51
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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