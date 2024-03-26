Elazığ'da asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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