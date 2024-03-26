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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:42 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:42
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.

        Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.

        Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

        Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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