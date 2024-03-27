AK Parti Elazığ milletvekili Keleş, nefes borusuna cisim kaçan çocuğu kurtardı

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, iftar sonrası gideceği program için aracıyla yola çıktı. Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde kalabalığı fark eden Keleş, nefes borusuna cisim kaçan küçük bir kız çocuğuna müdahale edildiğini gördü. Aracını durduran Keleş, küçük çocuğa ‘Heimlich’ manevrası uygulayarak cismin çıkmasını sağladı. Çocuğun ailesi, Keleş’e teşekkür etti.

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