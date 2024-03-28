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        Otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı

        ELAZIĞ'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:45
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        Otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı
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        ELAZIĞ’da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde M.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan M.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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