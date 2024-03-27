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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 10 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:56
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 10 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 10 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 48 fişek, 5 tüfek, 9 kartuş, 4 kesici alet, 230 gram esrar, 20 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Uygulamada, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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