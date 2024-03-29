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        Elazığ'da devrildikten sonra elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:45
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        Elazığ'da devrildikten sonra elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        S.D. idaresindeki 37 HD 864 plakalı otomobil, Yolçatı mevkisinde şarampole devrildikten sonra elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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