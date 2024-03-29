Elazığ'da devrildikten sonra elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
S.D. idaresindeki 37 HD 864 plakalı otomobil, Yolçatı mevkisinde şarampole devrildikten sonra elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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