Elazığ'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı 1. dönemine ait kent genelindeki yatırımların değerlendirmesi yapıldı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularında uzlaşı sağlandı.

Vali Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kentte sıkıntısız bir şekilde tamamlandığını, başta belediye başkanları olmak üzere geçen dönem hizmet veren kurul üyelerine teşekkür etti.

Yeni seçilen belediye başkanlarına, seçilen diğer üyelere ve muhtarlara da başarı dileğinde bulunan Toraman, 6 Şubat depreminin ardından devletin oluşan tahribatın ve yıkımın telafisi için büyük kaynaklar ayırdığını söyledi.

Bugüne kadar çok büyük kaynaklar harcandığını aktaran Toraman, depremin etkilediği 11 ilde bu yönde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Toraman, şöyle konuştu:

"Elazığ'da şu ana kadar 2 bin 61 konutun kurasını çektik ve anahtar teslim işlemleri devam ediyor. Bir yıllık bir sürede bu kadar yüksek rakamda konutun inşa edilmesinde, hak sahiplerine dağıtılmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ, İçişleri Bakanlığımızın ve AFAD Başkanlığının çok büyük gayretleri var. İlde yine mesai arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle bu çalışmaları takip ettiler, yürüttüler. Elazığ genelinde 4 bin 52 deprem konutun inşaatı devam ediyor. Bunlar da peyderpey tamamlandıkça hak sahiplerine süratli bir şekilde teslim edilecek. 6 bin 284 konut için de TOKİ tarafından ihale süreçleri sürüyor."