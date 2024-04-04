Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Elazığ'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Elazığ'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
O.B'ye, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'taki iş yerinde bulunduğu sırada 1 kişi silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan O.B. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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