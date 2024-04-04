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        Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:16
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        Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile 30 fişek, kesici alet ve 10 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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