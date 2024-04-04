Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda bulunan 7 evden hırsızlık yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen M.V.G, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 tüfek, tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ile bakır kazan ve tencere, elektronik cihazlar ve el aletleri bulundu.