Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya ilişkin M.P. ve S.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, 6 fişek, pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.

Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 2 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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