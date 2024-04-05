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        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:59
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        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
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        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 2 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya ilişkin M.P. ve S.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, 6 fişek, pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe M.P. tutuklandı, S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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