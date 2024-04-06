Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı

BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı.

Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Gök daha sonra Kovancılar Belediyesine geçti.

Hacı Akpınar'dan görevi devralan Gök, Akpınar'a bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gök, şunları kaydetti:

"Tek amacımız var memlekete hizmet. Allah'ın izniyle milletimize, şehrimize gecemizi gündüzümüze katarak hizmet sunacağız. 5 yıl sonra tekrar karşınızda olacağız. Bunun için de Rabb'im bizleri sizlere mahcup etmesin. İnşallah alnımızın akıyla 5 yıl sonra karşınıza dimdik çıkacağız. Tek hedefimiz budur."