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        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Elazığ'da Vali Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:08
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        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Elazığ'da Vali Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Toraman, seçimin kentte büyük bir olgunlukla tamamlandığını söyledi.

        Toraman, bu yıl ilk üç aylık süreçte zehir tacirlerine yönelik 644 operasyon yapıldığını ifade ederek, bu operasyonların 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 76 artış gösterdiğini belirtti.

        "Bu operasyonlarda 698 şahıs yakalanmış, 65 zehir taciri tutuklanmıştır. Narkotik suçlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan 92 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 9,5 kilogram esrar, 2,35 kilogram metamfetamin, 156 gram kokain, 49 kilogram eroin, 29 gram bonzai, 308 kilogram skunk, 38 uyuşturucu nitelikte hap, 15 bin 107 sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir." diyen Toraman, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 117 operasyonda da 56 kişinin yakalandığını, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

        Toraman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış gösteren operasyonlarda 70 tabanca, 13 av tüfeği, 74 şarjör, 1337 fişek, 9 bin 260 emtia, gümrük kaçağı 1479 paket sigara, 8,5 milyon makaron, 3 bin 323 kilogram tütün, 750 litre yakıt, 15 bin litre alkol ile 3 bin 192 tarihi eser ele geçirildiğini belirtti.

        "Bu yıl 3 ayda 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek', 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' ve 'terörizmin finansmanı kanununa muhalefet' kapsamında 46 operasyon yapılmış olup, bu operasyonlar neticesinde 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 29 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Jandarma ekiplerimizce yine aynı dönemde kırsal bölgelerde küçük çaplı 129 operasyon icra edilmiştir." ifadelerini kullanan Toraman, terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

        Toraman, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 101 operasyonda 42 organizatörün yakalandığını ve 334 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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