Sivrice Belediye Başkanı Irmak, mazbatasını alarak görevine başladı
Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, mazbatasını alarak görevine başladı.
Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, mazbatasını alarak görevine başladı.
Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Irmak, daha sonra Sivrice Belediyesi'ne geçti.
Burada konuşan Irmak, daha güzel yarınlara ulaşmak için hizmet yürüteceklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.