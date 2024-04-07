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        Kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi, sahibine 199 bin lira ceza kesildi

        ELAZIĞ'da durdurulan kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:35
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        Kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi, sahibine 199 bin lira ceza kesildi
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        ELAZIĞ’da durdurulan kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Hayvanlar kesime gönderilirken, sahibine 199 bin 409 lira ceza kesildi.

        Elazığ’da Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda Muş’un Bulanık ilçesinden gelip Bursa’ya giden 33 BPP 74 plakalı kamyonda denetim yapıldı. Ekipler kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit etti. Evrakları eksik olan ve küpeleri bulunmayan hayvanlar kesime gönderilirken, sahibine 199 bin 409 TL, araç sahibine de 14 bin 595 TL idari para cezası kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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