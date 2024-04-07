Kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi, sahibine 199 bin lira ceza kesildi
ELAZIĞ'da durdurulan kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi.
ELAZIĞ’da durdurulan kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Hayvanlar kesime gönderilirken, sahibine 199 bin 409 lira ceza kesildi.
Elazığ’da Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda Muş’un Bulanık ilçesinden gelip Bursa’ya giden 33 BPP 74 plakalı kamyonda denetim yapıldı. Ekipler kamyondaki 29 büyükbaşta şap hastalığı tespit etti. Evrakları eksik olan ve küpeleri bulunmayan hayvanlar kesime gönderilirken, sahibine 199 bin 409 TL, araç sahibine de 14 bin 595 TL idari para cezası kesildi.
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