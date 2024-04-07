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        Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:16
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Güney Çevre Yolu Yeniköy Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç ile 21 BH 096 plakalı yol süpürme aracı çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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