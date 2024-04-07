Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile yol süpürme aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Yeniköy Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç ile 21 BH 096 plakalı yol süpürme aracı çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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