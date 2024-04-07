Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde güney çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç ile 21 BH 096 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait kamyon çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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