Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu araçları kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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