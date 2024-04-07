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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:37
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl’den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu araçları kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Ekipler, araçlarda bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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