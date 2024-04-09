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        Elazığ'da sağanak etkili oldu

        Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:31
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        Elazığ'da sağanak etkili oldu
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        Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte önceki gün başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

        Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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