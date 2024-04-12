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        Keban'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:51
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        Keban'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı Müdürü Hamza Doğan ile şehit kabirlerini ziyaret etti, dua okudu.

        Atalık ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edip, aile fertleri ile bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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