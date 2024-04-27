Elazığ'da "1. Çaydaçıra Yüzme Festivali" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen festivalin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oktay Arık, burada yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin sporcular açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Arık, "9 kulüp 175 sporcumuz ile ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, daha coşkulu ülkenin her yerinde her köşesine yayılmak üzere bugün meşalesini yakmıştır." dedi.