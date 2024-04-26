Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 24-25 Nisan tarihlerinde, 8 ekip ve 18 personel ile Çatalçeşme Borsa İstanbul Ortaokulu, Şehit Fevzi Katar İmam Hatip Ortaokulu ve Sezai Karakoç Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.