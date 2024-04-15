Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar mazbatasını aldı

Daha sonra Ağın Belediyesine geçen Çakar, tebrikleri kabul etti.

Beraberinde AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli, Ağın İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın ve Belediye Meclis üyeleri ile Keban Hükümet Konağındaki adliye binasına gelen Çakar'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rukiye Ünver tarafından mazbatası verildi.

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