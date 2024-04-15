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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:18
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        I.A. idaresindeki 25 ADA 398 plakalı hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi Yiğitcan Sokak'ta G.Y'nin kullandığı 23 ACJ 459 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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