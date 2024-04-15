Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
I.A. idaresindeki 25 ADA 398 plakalı hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi Yiğitcan Sokak'ta G.Y'nin kullandığı 23 ACJ 459 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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