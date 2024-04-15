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        Elazığ'ın Keban ilçesinde alabalık figürü bulunan tabela tahrip edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye tarafından ziyaretçi terasına turistik amaçlı yerleştirilen tabela tahrip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:48
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde alabalık figürü bulunan tabela tahrip edildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye tarafından ziyaretçi terasına turistik amaçlı yerleştirilen tabela tahrip edildi.

        İlçenin Değirmenbaşı Mahallesi'nde bulunan ziyaretçi terasına, yerli ve yabancı turistlerin Fırat Nehri ve Keban Barajı manzarası eşliğinde hatıra fotoğraf çektirmesi için yerleştirdiği platformdan oluşan üzerinde alabalık figürü ve "Keban" yazısı bulunan tabela kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar gördü.

        Tabelayı tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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