Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 34,65 gram sentetik uyarıcı, 33,36 gram esrar, 207 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kesici alet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 840 lira ele geçirildi.

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