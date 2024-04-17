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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:28
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 34,65 gram sentetik uyarıcı, 33,36 gram esrar, 207 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kesici alet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 840 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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