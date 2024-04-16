Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 133 personelden oluşan 53 ekip, 217 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, 221 servis aracı kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca gerekli cezai işlem uygulandı.