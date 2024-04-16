Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 133 personelden oluşan 53 ekip, 217 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.
Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, 221 servis aracı kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca gerekli cezai işlem uygulandı.
Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.