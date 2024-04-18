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        Elazığ'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:03
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        Elazığ'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        O.M. idaresindeki 06 BS 8208 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi 162. Sokak'ta, E.K. yönetimindeki 23 BA 034 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan O.M, çarpışmanın ardından yan yatan araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        O.M, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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