Elazığ'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
O.M. idaresindeki 06 BS 8208 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi 162. Sokak'ta, E.K. yönetimindeki 23 BA 034 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan O.M, çarpışmanın ardından yan yatan araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
O.M, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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