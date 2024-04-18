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        Elazığ'da devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

        Elazığ'da, devrilen yüklü forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:16
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        Elazığ'da devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
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        Elazığ'da, devrilen yüklü forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Akçakiraz beldesindeki bir beton fabrikasında çalışan Murat Karadağ (29), arızalandığı için müdahale ettiği yüklü forkliftin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Karadağ'ın, yaklaşık bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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