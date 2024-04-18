Elazığ'da devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Akçakiraz beldesindeki bir beton fabrikasında çalışan Murat Karadağ (29), arızalandığı için müdahale ettiği yüklü forkliftin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

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