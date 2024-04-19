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        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        Elazığ'da 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen lise müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:42
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        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
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        Elazığ'da 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen lise müdürü tutuklandı.

        Bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla bir süre önce gözaltına alınan okul müdürü G.C, önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Devam eden soruşturma sürecinde bir öğrenci daha okul müdürü hakkında şikayette bulundu.

        Savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınan G.C, adliyeye sevk edildi.

        9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Konuyu takip eden avukat Eda Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 öğrencinin şikayetiyle başlayan soruşturmada şikayetçi sayısının 9'a çıktığını belirterek, "Savcılık makamı tutuklama talebiyle şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti ve sulh ceza hakimliği bugün tutuklama kararı verdi. Biz verilen kararın doğru ve yerinde olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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