Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir ve 30 köy muhtarı katıldı.

Gündemde yer alan, Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı gelir ve giderleri oylanarak kabul edildi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.

Kaymakam Atalık, "Bu yıl köylerin sorunlarının çözümü için daha fazla çalışacağız. Yeni seçilen il meclis üyeleri, muhtarlar, birlik ve vakıf üyelerini tebrik ederim." dedi.