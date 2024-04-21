Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Ö'nün silahla ateş etmesi sonucu Cebrail Ö. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cebrail Ö. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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