Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.Ö'nün silahla ateş etmesi sonucu Cebrail Ö. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Cebrail Ö. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Elazığ'da akrabalar arasında silahlı 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Elazığ'da akrabalar arasında silahlı 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Keban'da jandarmadan trafik eğitimi
        Keban'da jandarmadan trafik eğitimi
        Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutukla...
        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutukla...
        Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı
        Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı
        Elazığ'da "Huzurlu Sokaklar" asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi
        Elazığ'da "Huzurlu Sokaklar" asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi