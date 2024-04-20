Keban'da jandarmadan trafik eğitimi
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Gökbelen köyünde trafik eğitimi verildi.
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Gökbelen köyünde trafik eğitimi verildi.
Gökbelen köyünde ekipler tarafından, vatandaşlara trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Trafik ışık ve levhalarına mutlaka uyulmasını isteyen ekipler, vatandaşların sorularını yanıtladı.
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