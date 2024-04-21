Elazığ'da 68 yaşındaki kadın konteynerde ölü bulundu
Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde konteynerde yalnız yaşayan B.K'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler konteynerde B.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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