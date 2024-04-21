Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 68 yaşındaki kadın konteynerde ölü bulundu

        Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 68 yaşındaki kadın konteynerde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde konteynerde yalnız yaşayan B.K'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler konteynerde B.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Elazığ'da akrabalar arasında silahlı 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Elazığ'da akrabalar arasında silahlı 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Keban'da jandarmadan trafik eğitimi
        Keban'da jandarmadan trafik eğitimi
        Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutukla...
        Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutukla...
        Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı
        Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı