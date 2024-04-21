"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin yolcuları Elazığ'ı gezdi

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Elazığ'da mola verdi, yolcular şehri gezdi.

Önceki gün Ankara Garı'ndan yola çıkan ve güzergahında yer alan belirli illerde turizm amaçlı mola veren "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin yolcuları, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buluyor.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya dönüşünde Elazığ'ın Yolçatı Köyü istasyonunda da mola verdi.

Burada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında minibüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü.

Bu yolculuğu herkese tavsiye ettiğini dile getiren Ünalan, "Her şeyiyle mükemmel bir yolculuk. Elazığ çok güzel, memleketimizin her yeri çok güzel. Herkesin gelip görmesi, bu güzellikleri tanıması lazım, muhakkak gelsinler." dedi.

Yolculardan Zühal Ünalan, gazetecilere, turistik tren seferinin beklediğinden çok daha güzel geçtiğini, farklı kültürleri tanıma ve tarihi mekanları görme imkanı bulduklarını belirtti.

- "Her şeyiyle mükemmel bir yolculuk"

Ardından Ulu Cami, Harput Musiki Müzesi, Arap Baba Türbesi gibi tarihi mekanları gezen yolcular Elazığ Kapalı Çarşı'yı da ziyaret etti.

Harput Mahallesi'nde de davul ve klarnet eşliğinde karşılanan yolcular folklor ekibinin gösterisini izledi.

Zeynep Özsoy ise geziye İstanbul'dan katıldığını, turistik tren yolculuğunun kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Özsoy, "Gerçekten beklentimizin üzerinde bir turistik gezi oldu. Özellikle Elazığ'da çok güzel karşılandık. Bu kadarını beklemiyordum." diye konuştu.

Sinem Palavuz da turistik tren seferine İzmir'den katıldığını, Elazığ'ı da çok beğendiğini, kentin çok farklı ve güzel bir kültüre sahip olduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ da yolcuları Elazığ'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile diğer tüm yetkililere teşekkür etti.