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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü

        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü

        Amasya'da komşular arasında çıkan tartışma karakolda bitti. Engelli komşusunu yumruklayan bir kişi ardından sıcak suyu döktü. Polis dehşet saçan kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:46
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        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
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        Amasya'da iki komşu iki aile arasında gürültü ve balkona çamaşır asılması nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Ü., alt kattı oturan ve yüzde 45 bedensel engelli olan Niyazi Gedik’e yumrukla burnunu kırdı, ardından sıcak su döktü. Niyazi Gedik ile sıcak su ile yanan eşi Çiğdem Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Ü. ise gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay Amasya'nın İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerini ıslatılması nedeniyle tartışma çıktı.

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        Fotoğraf: DHA

        SEMAVERDEKİ SUYU ÜZERLERİNE DÖKTÜ

        Eşlerin de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Ardından Niyazi ve eşi Çiğdem Gedik’e apartman önünde yanan semaver üzerindeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

        Fotoğraf: DHA

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Gedik çifti, komşularından şikayetçi oldu.

        "KİBARCA UYARMIŞTIK"

        Yaşanan olayı anlatan Niyazi Gedik, “Bir ay öncesinde üst kattaki komşumuzla eşim, ses ve gürültü meselesinden tartışmışlardı. Biz kendisini kibarca uyarmıştık. Sonra biz olayın üzerini kapattık. İki gün öncesinde yine eşimle eşi balkondan tartışmışlar. Bizim balkonda çamaşırlarımız seriliyken üst kattaki komşumuz kendi balkonunu yıkamış. Yıkarken de aşırı derecede su bizim balkondaki çamaşırlarımıza dökülmüş. Eşim de kendisini uyarmış aralarında bir tartışma olmuş. Dün de ben çocuğumu bahçede gezdiriyordum. Apartmandaki komşular da bahçede semaver yakıp çay içiyorlardı. Ben ve eşim diğer komşularımızla sohbet ederken üst kattaki komşum Mehmet bey ile eşi geldi. Bu konuları konuşurken birden üzerimize semaverdeki sıcak suyu döktü. Yere düştüm, yerde yatarken tekmeler atıp burnumu kırdı. Araya komşularımız girdi. Ben o tekmeyle bayılmışım, gözümü ambulansta açtım. Semaveri üzerimize attığından dolayı vücudumuzda yanıklarımız var. Kendilerinden şikayetçi olduk." dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ü., bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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