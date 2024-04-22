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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:33
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kundakçı, mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu belirtti.

        Kundakçı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Birinci Meclis'imizin tüm kahraman üyelerini ve Milli Mücadele'ye emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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