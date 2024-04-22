Elazığ'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı
Elazığ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı.
Elazığ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı.
Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 14 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri, bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında yarışacak.
Yapılacak bölge finallerinde dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, düzenlenen kültür sanat yarışmalarının önemine değindi.
Bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Eminoğlu, "Gençlerimizle birlikteyiz. Onların her türlü gelişimine Türkiye'nin dört bir tarafında destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.
Eminoğlu, Türkiye'de 81 ilde sanattan kültüre, teknolojiden bilime Türk gençliğinin donanımlı olması için canla başla mücadele verildiğini dile getirerek, bu programlar vesilesiyle gençlerle bir araya geldiklerini, değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.
Bu yarışmanın Türkiye finalinin mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yarışmalar kaybedeni olmayan yarışmalar. Çünkü her biriniz ortaya bir emek koyuyor, bir çaba sarf ediyorsunuz. Gerçekten bu anlamda kıymetli eserler ortaya çıkmış oluyor. Her geldiğimizde birbirinden değerli performansları burada izlemiş oluyoruz. Türkiye'de bir spor devrimi gerçekleşti. Bunu Sayın Bakanımız her platformda ifade ediyor. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu başarıyı daha yukarılara çıkarmak için elimizden gelen çalışmayı hem Bakanlık hem de gençlerimiz olarak ortaya koymuş oluyoruz. 100'e yakın sporcumuz şu ana kadar kota aldı. Onlar Türkiye'yi temsil edecekler, Türk bayrağını inşallah göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okutmuş olacaklar."
Konuşmaların ardından Elazığ, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dan 450 öğrencinin katıldığı bölge finalinde yarışmalar yapıldı.
Yarışmalar 4 gün sürecek.
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