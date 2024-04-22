Elazığ'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı

Elazığ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali" başladı.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 14 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri, bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında yarışacak.

Yapılacak bölge finallerinde dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, düzenlenen kültür sanat yarışmalarının önemine değindi.

Bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Eminoğlu, "Gençlerimizle birlikteyiz. Onların her türlü gelişimine Türkiye'nin dört bir tarafında destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Eminoğlu, Türkiye'de 81 ilde sanattan kültüre, teknolojiden bilime Türk gençliğinin donanımlı olması için canla başla mücadele verildiğini dile getirerek, bu programlar vesilesiyle gençlerle bir araya geldiklerini, değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

Bu yarışmanın Türkiye finalinin mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti: