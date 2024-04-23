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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 00:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:28
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        F.P’nin kullandığı 23 ADS 408 plakalı otomobil, Çayda Çıra Kavşağı'nda sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ÇAK 423 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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