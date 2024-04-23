Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.P’nin kullandığı 23 ADS 408 plakalı otomobil, Çayda Çıra Kavşağı'nda sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ÇAK 423 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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