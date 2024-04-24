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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:14
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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulama sonucunda ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 7 ruhsatsız tabanca ile 34 fişek, 7 ruhsatsız pompalı tüfek ile 56 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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