Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Elazığ'da görülen martı ölümlerine ilişkin açıklama:

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağın ilçesinde görülen martı ölümlerine ilişkin, "Filyasyon ekiplerince bölgede ölü martılar toplanmış, yönetmelik çerçevesinde tüm tedbirler alınarak riskler bertaraf edilmiştir. Numunelerde ilgili enstitülerce yapılan ilk değerlendirmede Newcastle hastalığı tespit edilmiş olup, ileri tetkikler devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki Hurşit Kuş Ormanı kıyısında ve bölgedeki martıların üreme alanı olan adacıkta martı ölümleri görüldüğü ihbarının alındığı belirtildi.

Bunun üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce bölgeye veteriner hekimlerin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İhbar yapılan bölgedeki 10 farklı lokasyondan ölü veya ölmeye yakın durumdaki martı numuneleri alınarak soğuk zincir içerisinde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Enstitü Müdürlüğü tarafından aynı gün içerisinde numunelerin analizlerine başlanılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda teknik personel martı ölümleri ihbarı yapılan bölgeye görevlendirilmiş ve teknik ekiplerce söz konusu bölgede tarama ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Bölgede filyasyon ekiplerince ölü martılar toplanmış, yönetmelik çerçevesinde tüm tedbirler alınarak risk bertaraf edilmiştir. Numunelerde ilgili enstitülerce yapılan ilk değerlendirmede Newcastle (yalancı veba) hastalığı tespit edilmiş olup, ileri tetkikler devam etmektedir."