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        Keban Baraj Gölü'nde engerek yılanı popülasyonundaki artışı uzmanı değerlendirdi

        İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, Elazığ'da Keban Baraj Gölü çevresinde görülen engerek yılanı popülasyonundaki artışta küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesi, sürüngenlerle beslenen kartal, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların doğada azalmasının etkili olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:49
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        Keban Baraj Gölü'nde engerek yılanı popülasyonundaki artışı uzmanı değerlendirdi
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        İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, Elazığ'da Keban Baraj Gölü çevresinde görülen engerek yılanı popülasyonundaki artışta küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesi, sürüngenlerle beslenen kartal, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların doğada azalmasının etkili olduğunu belirtti.

        Temizer, AA muhabirine, karada yaşayan engerek yılanının popülasyonunda son yıllarda artış tespit ettiklerini söyledi.

        Daha çok karada fare gibi kemirgenler ile kuş, tavşan gibi hayvanların yavruları ve kurbağalarla beslenen engereklerin küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve çevresel faktörler nedeniyle balıkları da tercih ettiğini dile getiren Temizer, son olarak baraj gölünde balık avlayan bir kişinin engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini anlattı.

        "Görüntüler karada yiyecek bulmakta güçlük çeken engerek yılanının suya adapte olduğunu göstermesi açısından güzel bir örnek." diyen Temizer, kayıtlarda suya adapte olan yılanın büyük balıklarla beslendiğinin görüldüğünü ifade etti.

        Temizer, son yıllarda engereklerin Keban Baraj Gölü civarında yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, "Küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesinden dolayı bu yılan popülasyonunun doğal ortamında artış söz konusu. Su kaynakları azalınca bu hayvanlar suya yakın bölgelere yaklaşıyor." dedi.

        - Engerek sayısındaki artışta yırtıcı kuşların doğada azalması da etken

        Engerek sayısındaki artışta sürüngenlerle beslenen kartal, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların doğada azalmasının da önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Temizer, doğal dengenin bozulmaması ve çevrenin korunması için daha büyük tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

        Temizer, şöyle devam etti:

        "Yılanlar baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanır. Aç olan yılanlar uyandıklarında suya yakın bölgelere giderek balık, kurbağa gibi canlıları avlar. Keban Baraj Gölü'nde 28-30 çeşit balık türü varken halk arasında 'kral balığı' olarak bilinen balıkla beslendiğini görüyoruz. Suda yakaladığı balığa zehrini aktararak kısmi felce uğratıyor. Yılanların mide ve karın kasları çok gelişmiştir. Vücudundan daha büyük bir canlıyı rahatlıkla yutabiliyor. Zehirli yılanların kuyrukları küt, ince boyunlu ve kafa yapısı üçgen şekildedir."

        - "Doğada gezerken dikkatli olalım"

        Temizer, havanın ısındığını ve doğada yılanların sıklıkla görülmeye başladığını söyledi.

        "Doğada gezerken, derelere, göllere ve barajlara yaklaştığımızda dikkatli olalım. Su kenarlarında bu yılanlar yaşayabilir." uyarısında bulunan Temizer, yılan sokmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

        Sakin görünen yılanların çok ani hareket etme özelliğine sahip olduğunun altını çizen Temizer, yılan sokması halinde zehrin yayılmasının engellenmesi için turnike yapılmasını ve hızla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

        Temizer, özellikle doğada çalışan kişilere el, kol ve bacak bölgelerini kapatacak şekilde dikilen tozluk ve eldiven gibi koruyucular kullanmalarını önerdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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