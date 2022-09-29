AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Keban'ı ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Elazığ'a gelen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Keban ilçesini ziyaret etti.
Kahtalı, ilçede Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti ilçe teşkilatı tarafından karşılandı.
Keban Belediyesine geçen Kahtalı, Belediye Başkanı Atlı ile görüştü,
Esnafı ziyaret eden Kahtalı, Keban Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve partilerle bir araya geldi.