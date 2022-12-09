Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

F.U'nun kullandığı 62 AAF 999 plakalı minibüs, Sürsürü Mahallesi Şehit Coşkun Göl Sokak'ta M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





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