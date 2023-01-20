Baskil Kaymakamı Kundakçı, şehidin kabrini ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 21 Mayıs 2017'de Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sakınç'ın Aşağı Kuluşağı köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, şehitlerin aileleri ve kabirlerini ziyaret ettiklerini belirtti.



"Vatanperver halkımızın kahraman evlatlarına dua etmek için buradayız. Şehidimizin emaneti ailesini ziyaret ederek hayır dualarını almak nasip oldu. Şehit emanetlerimiz her daim başımızın tacı." ifadelerini kullanan Kundakçı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.



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