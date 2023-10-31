Elazığ'da silahla yaralama ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
Elazığ'da silahla yaralama ve ikametten hırsızlık olaylarının şüphelileri gözaltına alındı.
Elazığ'da silahla yaralama ve ikametten hırsızlık olaylarının şüphelileri gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, dün Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana gelen "ateşli silahla kasten yaralama" olayının faili A.U. (24) ile Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık olayının faili B.B. (33) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.