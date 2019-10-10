Elazığ'da 72'lik dede 37 yaşındaki şahsı öldürdü

Elazığ’ın Örençay köyünde 72 yaşındaki şahıs evine gelen 37 yaşındaki kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.



Olay, bugün Merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar’a 45 el ateş edip öldürdü. Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.



Vurulduğu yerde hayatını kaybeden Çapar’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:59

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