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Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Bugün savunma sanayi ciromuz 10 milyar dolarları aştı” "Bir SİHA gemisi yapacağız dediğimizde bu dünyada şuan da gündem olmaya başladı”

İHA

Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Bugün savunma sanayi ciromuz 10 milyar dolarları aştı” "Bir SİHA gemisi yapacağız dediğimizde bu dünyada şuan da gündem olmaya başladı”

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bugün 750’yi aşkın projelerinin olduğunu ve bunun çok önemli bir kısmının son 5 yılda başlatıldığını belirterek, “Bugün savunma sanayi ciromuz 10 milyar dolarları aştı. İhracatımız ise 3 milyon dolarları aştı” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ’a geldi. Çeşitli programlara katılan Başkan Demir, Savunma Sanayi İş Adamlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “İyi bir yürüyüşümüz olabilir ama koşması gereken bir millet, koşması gereken bir Türkiye var. Onun için bu yürüyüşümüz gerçekten yeterli değil. Bunu daha hızlandırmak için biz elimizden geleni yapıyoruz ama bunu yaparken Türkiye’nin tüm enerjisini kullanmak potansiyelini harekete geçirmek ve buna yönelik tedbirler almak gerektiğini de biliyoruz. Bugün 750’yi aşkın projemiz var bunun çok önemli bir kısmı son 5 yılda başlatıldı. Bugün savunma sanayi ciromuz 10 milyarları dolarları aştı. İhracatımız 3 milyon dolarları aştı. Bu rakamları sık sık söylüyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranları 70’lerin üzerinde diyoruz ama ben bu rakamları şöyle değiştiriyorum stratejik ve teknolojik derinliği olan ürünlerde biz yüzde yüz yerlilik peşindeyiz. Her şeyin yüzde yüz yerli olması peşinde olmak çok anlamlı değil ama stratejik ürünlerde yüzde yüz yerlilik peşindeyiz. Ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Şehrimizin savunma sanayinde ve genel olarak da sanayi eko sistemimizde hak ettiği ve gerektiği yeri alması çok önemli. Şehrimiz küresel ölçekte herkesi etkileyen salgın ve onunda üstüne deprem gibi bir afetle karşılaşınca biraz dengimiz sarsılmış işlerimiz duraksamış olabilir. Ama buradan da çok daha hızlı çıkmayı yeni fırsatlar aramayı ve bu fırsatları değerlendirmeyi bilmeliyiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SİHA gemisi yapacağız dediğimizde bu dünyada gündem olmaya başladı”
Bu yolculukta hep beraber yürümelerini ve hep beraber birbirlerini tanımalı olmalarına gerektiğine değinen Demir, “Ama en önemli faktör kendimize güvenmeliyiz. Bugün roket takımındaki genç arkadaşlara da söyledim. Roketinizin üzerine şunu da yazın eğer bir şey insan yapısı ise biz bunun daha iyisini yaparız. Yıllardır ülkemizde gavur yapmış abi Alman malı Japon malı gibi olamayız gibi söylemlerle aşağılık kompleksi oluşturulmaya çalışıldı. Bu belli bir ölçüde başarılı da oldu ama artık bu devri geride bırakmalıyız. Cesaret gösterip sahaya çıktığımızda belki bütün dünyanın bildiği bazı kavramlarda bile çok daha farklar oluşturabiliyoruz. Bugün İHA ve SİHA’larımız herkesin dilinde. Sadece İHA ve SİHA olması açısından değil. Onların harekat alanındaki kullanılan konseptler açısından da bir fark oluşturuyoruz. Diğer bir dizi ürünümüz sırada. Anadolu gemimize bir uçak gemisi denildiğinde biz bunu bir SİHA gemisi yapacağız dediğimizde bu dünyada şuan da gündem olmaya başladı. Bazı konularda oyun değiştireceği ve sürpriz etkisi yapacak konularında gündeme gelmesi gerekiyor. Biz sanayimiz adına bu tür buluşmaları yapıyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Sanayicilerimize küçük iştirakçi girişimcilerimize 150 milyon TL civarında bir desteğimiz oluyor ama para desteğinin tek başına bir şey yapmayacağını biliyoruz. Tabi ki finansman önemli tabi ki para önemli ama kabiliyetler çok daha önemli. Yakında bir savunma sanayi yatırım formu kuruyoruz. Bu form vasıtası ile de girişim ruhu gördüğümüz teknoloji derinliği gördüğümüz girişimlere ve şirketlere ortak olmak destek olmak yatırım formu kanalı ile yatırım yapmak amacıyla bir girişim başladı bunu da yakında inşallah duyurup hızla girişimcilerimize yatırımcılarımıza destek olmaya çalışacağız. Ayrıca ARGE formlarımız devam ediyor. Savunma sanayi konularında uygulama alanlarına yönelik ve pratik sonuç alıcı ama temel teknolojilerde de değinilmeye çalışılmış konuların gündeme getirilmesine ve çalışılmasına devam ediyoruz. Burada da üniversitelerimizin teknoparklarımız önemi büyük olacaktır” diye konuştu.

“Önümüzde yapacak çok işimiz var”
Bugün bu masada hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının hem de üniversite rektörünün olduğunu değinen Demir, “Hem bilim hem de uygulama ve sanayimiz burada bizimle çok yakın bir iş birliği yapmasını bekliyoruz. Bugün havaalanımızda İHA ve SİHA’larımız barınıyor İHA ve SİHA’LARI üreten şirketlerimiz bunlara destek veriyorlar ve bunu kullanan birimlerimiz bakım onarım ile ilgili kendi bünyelerinde belirli bir kabiliyet oluşturmaya çalışıyorlar ama bunları kullanan çok çeşitli birimlerimiz var. Malumunuz Jandarma, Emniyet, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri gibi çeşitli birimler bunları kullanıyor ama her birisinin kendi bünyesinde bir bakım onarım merkezi kurmasının zorluğunu da görüyoruz. O anlamda da ilimizde oluşacak bir teşebbüsün bütün Türkiye çapında Elazığ’dan başlayarak bütün bakım onarım desteğini vermesiyle ilgili yapılanma kurmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün bunları yaparken de ilişkilerimizi çok yakın tutup her alanda yapılmayanı yapmak yeni teknolojilere doğru yol almak ve bir katma değer oluşturmak üzere faaliyette bulunmanın ana amaç olduğunu belirmek istiyorum. Önümüzde yapacak çok işimiz var ama işin odağında teknoloji işin odağında bilim işin odağında girişimcilik ve kendine güven var. En önemlisi de genç ve dinamik insan nüfusumuza 45 bini aşan üniversite öğrenci camiamızı sevk etmek, yönlendirmek ve heveslendirmek onları geleceğe hazırlama konusunda da el birliği ile çalışmamız lazım. Üniversite de sadece ders okutulan sınav geçilen bir yer olarak görülmesinden ziyade proje yapan insanlarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlayan onlara cesaret veren gelecekte umut taşıyan umutlarını canlandıran bir yer olması gerekiyor. Bu da tek başına üniversitenin yapacağı bir şey değil. Tabi ki bu üniversite tanımınıza da bağlı eğer üniversite tanımımızı hayatla barışık, bitişik yaptığı işi eğitimi ve hayata yönlendirerek yapan bir yer olduğunu düşünürsek bunu da başarmış oluruz. Savunma sanayi sektöründe 250 bin ağaç sözünü de buradan vermiş olayım. İnşallah şirketlerimiz önümüzdeki dönemde ağaçlarımızı buna ilave etsin diyoruz. Dünyayla barışık tabiatla barışık geleceğe umutla bakan bir Türkiye’de Elazığ için hep beraber el ele çalışmamız gerektiğini biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Programa, Demir'in yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ilgili kurumların genel müdürü ve iş adamları katıldı

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